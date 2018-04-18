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В происшествии в Стерлитамакской школе психолог обвинил СМИ
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В происшествии в Стерлитамакской школе психолог обвинил СМИ 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Стерлитамаке в школе №1 девятиклассник напалс ножом на учителя и учеников и пытался поджечь кабинет информатики. Всех учеников эвакуировали. В результате инцидента были госпитализированы 4 человека. На место происшествия выехали следователи и глава Башкирии Рустэм Хамитов.
В эфире НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов обвинил СМИ в провоцировании подобных инцидентов (слушайте аудио).
«Наша пресса и телевидение регулярно подают такие вещи и смакуют подробности. Конечно, люди с неустойчивой психикой, особенно дети, готовы повторить страшные действия, по каким-то причинам убивать своих одноклассников, школьников. Это ведь выплеск какого-то отчаяния», — заявил эксперт.
Напомним, ранее похожие нападения случились в Перми и Бурятии.
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