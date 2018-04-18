В происшествии в Стерлитамакской школе психолог обвинил СМИ

Рустэм Хамитов. Стерлитамаке в школе №1 девятиклассник напалс ножом на учителя и учеников и пытался поджечь кабинет информатики. Всех учеников эвакуировали. В результате инцидента были госпитализированы 4 человека. На место происшествия выехали следователи и глава Башкирии

В эфире НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов обвинил СМИ в провоцировании подобных инцидентов (слушайте аудио).

«Наша пресса и телевидение регулярно подают такие вещи и смакуют подробности. Конечно, люди с неустойчивой психикой, особенно дети, готовы повторить страшные действия, по каким-то причинам убивать своих одноклассников, школьников. Это ведь выплеск какого-то отчаяния», — заявил эксперт.