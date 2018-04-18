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Взяточницу из ВУЗа осудили за мошенничество в Ставрополе
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Взяточницу из ВУЗа осудили за мошенничество в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Заведующую кафедрой одного из ставропольских ВУЗов осудили за мошенничество, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры Промышленного района Ставрополя.
Преподавательница брала со студентов оплату за положительные оценки госэкзаменов. Она утверждала, что может повлиять на работу комиссии, хотя знала, что подобные решения не входят в её полномочия. Таким образом, ей удалось ввести в заблуждение 25 студентов и получить 846 тысяч рублей.
Суд признал заведующую кафедрой мошенницей и назначил два года условного лишения свободы и годовой запрет на ведение преподавательской деятельности.
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