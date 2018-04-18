Взяточницу из ВУЗа осудили за мошенничество в Ставрополе

Заведующую кафедрой одного из ставропольских ВУЗов осудили за мошенничество, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры Промышленного района Ставрополя

Преподавательница брала со студентов оплату за положительные оценки госэкзаменов. Она утверждала, что может повлиять на работу комиссии, хотя знала, что подобные решения не входят в её полномочия. Таким образом, ей удалось ввести в заблуждение 25 студентов и получить 846 тысяч рублей.

Суд признал заведующую кафедрой мошенницей и назначил два года условного лишения свободы и годовой запрет на ведение преподавательской деятельности.