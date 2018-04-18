В НГУ начнут готовить магистров по видеоиграм

В Новосибирском государственном университете объявили о старте новой магистерской программы Game Development («Разработка и дизайн видеоигр») — студентов будут учить создавать видеоигры.

По информации пресс-службы университета, студентам предстоит не только продумывать идеи, но и воплощать их, а также продвигать на рынок. Основной частью обучения станет изучение игрового медиабизнеса, управление проектами, продюсирование и дизайн видеоигр. Срок обучения по программе составит два года.

«Программа по гейм-девелопменту — это не только новая тема, это еще и новый формат магистратуры, цель которой — сформировать в процессе обучения проектные команды из гуманитариев и программистов и позволить студентам получить реальные практические навыки создания игрового стартапа с нуля», — цитирует пресс-служба НГУ проректора по программам развития Алексея Окунева.

Новая магистерская программа рассчитана на специалистов с высшим образованием по гуманитарным направлениям или обладателей диплома бакалавра в области математики и информационных технологий. На итоговой аттестации студентам предстоит защита диссертации и своего творческого проекта.

На прошлой неделе в НГТУ прошла открытая экскурсия на факультет летательных аппаратов: самыми интересными экспонатами стали истребитель Су-27 и вертолёт Ми-8, которые стояли в одной из аудиторий третьего корпуса университета.