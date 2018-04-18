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В школе Стерлитамака после поджога сработала пожарная сигнализация
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В школе Стерлитамака после поджога сработала пожарная сигнализация 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СРАБОТАЛА В ШКОЛЕ СТЕРЛИТАМАКА ПОСЛЕ ПОДЖОГА, УЧЕНИЦА ОДНОГО ИЗ КЛАССОВ, ИСПУГАВШИСЬ, ВЫПРЫГНУЛА СО 2 ЭТАЖА — СК
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