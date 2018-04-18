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В школе Стерлитамака после поджога сработала пожарная сигнализация
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В школе Стерлитамака после поджога сработала пожарная сигнализация
РИА Новости
2 часа назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СРАБОТАЛА В ШКОЛЕ
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