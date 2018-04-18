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Глава Башкирии выехал на место ЧП в школе Стерлитамака
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Глава Башкирии выехал на место ЧП в школе Стерлитамака 

RT на русском 2 часа назад
Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место происшествия в школе в городе Стерлитамак.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Фанура Ягафарова.
«Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов выехали на место ЧП в Стерлитамак. Все обстоятельства произошедшего будут известны позднее», — заявил Ягафаров.
Ранее источник в экстренных службах республики сообщил, что школьник пытался поджечь учебный класс. В настоящее время он задержан.
По данным пресс-секретаря Минздрава республики, после инцидента четыре человека доставлены в больницу.
RT на русском: последние новости
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