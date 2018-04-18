В Башкортостане школьник напал на учителя с ножом и поджег класс

Пока сообщается о четырех пострадавших.

По информации Mash, пострадали четыре человека: учительница, получившая тяжелые ножевые ранения, две ученицы и сам нападавший, который попытался покончить с собой.

Во время нападения школьник поджег класс. По предварительным данным, одной из учениц пришлось выпрыгивать из окна, чтобы спастись. Девочка получила серьезные травмы.

Как сообщает телеграм-канал «112», раненая 29-летняя учительница преподавала информатику и была признана «Учителем года — 2017» в Стерлитамаке. По информации «112», ученик облил ее бензином и поджег.

Личность ученика, напавшего на школу, установлена — это ученик 9 класса. Он учился в коррекционном классе и состоял на учете в школе из-за поведения.