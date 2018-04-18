В Башкортостане школьник напал на учителя с ножом и поджег класс 

Пока сообщается о четырех пострадавших.
В Башкортостане вооруженный ножом ученик совершил нападение на школу в городе Стерлитамаке, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, пострадали четыре человека: учительница, получившая тяжелые ножевые ранения, две ученицы и сам нападавший, который попытался покончить с собой.
Во время нападения школьник поджег класс. По предварительным данным, одной из учениц пришлось выпрыгивать из окна, чтобы спастись. Девочка получила серьезные травмы.
Как сообщает телеграм-канал «112», раненая 29-летняя учительница преподавала информатику и была признана «Учителем года — 2017» в Стерлитамаке. По информации «112», ученик облил ее бензином и поджег.
Личность ученика, напавшего на школу, установлена — это ученик 9 класса. Он учился в коррекционном классе и состоял на учете в школе из-за поведения.
На месте происшествия в школе Стерлитамака работает следственная группа регионального СКР, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сказали в следственном комитете.
По материалам: ptzgovorit.ru