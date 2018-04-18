В Стерлитамаке подросток с ножом напал на детей и поджог школу 

В школе N1 города Стерлитамак в Башкирии подросток напал с ножом на девочку, после чего учебное заведение загорелось, сообщает
Ufa1.ru. Всех детей вывели из школы, на место ЧП приехали скорые и пожарные.
Всего пострадавших четверо: две ученицы, учительница информатики и сам нападавший (который пытался покончить с собой). Одна из школьниц спаслась от нападавшего, выпрыгнув в окно. Все пострадавшие госпитализированы.
Учительница, пострадавшая от рук школьника, была признана учителем года — 2017, уточняет Ufa1.
Предварительно известно, что нападавший учился в 9-м классе. В школе информацию о ЧП подтвердили, пояснили, что предполагаемый виновник имел задержку психического развития и обучался в спецклассе.
Нападавший, согласно одним данным, задержан, согласно другим — госпитализирован.
По данным
РИА «Новости», школьник поджог класс информатики, общая площадь возгорания составила около 1 квадратного метра.