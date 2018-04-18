В Стерлитамаке подросток с ножом напал на детей и поджог школу

В школе N1 города Стерлитамак Башкирии подросток напал с ножом на девочку, после чего учебное заведение загорелось, сообщает

Ufa1.ru. Всех детей вывели из школы, на место ЧП приехали скорые и пожарные.

Всего пострадавших четверо: две ученицы, учительница информатики и сам нападавший (который пытался покончить с собой). Одна из школьниц спаслась от нападавшего, выпрыгнув в окно. Все пострадавшие госпитализированы.

Учительница, пострадавшая от рук школьника, была признана учителем года — 2017, уточняет Ufa1.

Предварительно известно, что нападавший учился в 9-м классе. В школе информацию о ЧП подтвердили, пояснили, что предполагаемый виновник имел задержку психического развития и обучался в спецклассе.

Нападавший, согласно одним данным, задержан, согласно другим — госпитализирован.

По данным