СМИ: напавший на башкирскую школу подросток вел список врагов

Подросток, который утром 18 апреля набросился на ученицу башкирской школы и хотел убить как можно больше человек, вел список врагов. Об этом сообщил Telegram‐канал Mash.

Список обидчиков нашли правоохранители дома у нападавшего, когда проводили обыск. В перечне были указаны имена его «врагов» и даты, когда его обижали. В списке были и фразы, которыми оскорбляли подростка.

Нападение на школу в Стерлитамаке произошло 18 апреля на уроке информатики. Вероятно, школьник мстил сверстникам и ребятам постарше за издевательства, которые терпел многие годы.

Он готовил нападение примерно год, о чем предупреждал друзей. За месяц до происшествия он напомнил о своих планах и сказал, что хочет убить как можно больше человек.

Сами дети не воспринимали всерьез то, что говорил им нападавший. Школьники были уверены, что он «адекватный» человек и не сможет сделать то, что запланировал.