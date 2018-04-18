СМИ: девушка выпрыгнула из окна школы в Cтерлитамаке, где подросток устроил поджог

В башкирском Cтерлитамаке произошел пожар в школе №1. Очевидцы уверяют, что в здание забежал вооруженный ножом подросток и напал на девушку. Чтобы спастись, она выпрыгнула из окна учебного заведения. Об этом сообщил портал Ufa1.ru.

ЧП произошло утром 18 апреля. По словам очевидцев, из школы вывели всех учеников.

«Учителя держали дверь. Очень страшно, дети напуганы», — рассказали свидетели инцидента.

После этого начался пожар, который, предположительно, устроил нападавший. Работают спецслужбы — полиция, пожарные расчеты и медики.

В соцсетях появилась информация, что пострадала учительница — ее пырнули ножом.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из школьных классов.