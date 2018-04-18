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В башкирской школе мальчик устроил резню
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В башкирской школе мальчик устроил резню 

Дни.ру 33 минуты назад
Фото: Дни.ру
В одной из школ города Стерлитамак в Башкирии подросток напал на одноклассников и учительницу, а затем поджег здание. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Нападавший появился в школе с ножом. Он набросился на одноклассников и преподавателя, в результате чего пострадали три человека. Потом мальчик устроил пожар.
Злоумышленник получил ножевое ранение в области шеи. По предварительным данным, одна ученица выпрыгнула из окна, чтобы спастись от нападавшего. С пострадавшими работают медики.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Telegram-канал Mash.
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