В башкирской школе мальчик устроил резню

В одной из школ города Стерлитамак Башкирии подросток напал на одноклассников и учительницу, а затем поджег здание. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Нападавший появился в школе с ножом. Он набросился на одноклассников и преподавателя, в результате чего пострадали три человека. Потом мальчик устроил пожар.

Злоумышленник получил ножевое ранение в области шеи. По предварительным данным, одна ученица выпрыгнула из окна, чтобы спастись от нападавшего. С пострадавшими работают медики.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Telegram-канал Mash.