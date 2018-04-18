Поговорили на «зачёт». На Ямале девятиклассники прошли собеседование по русскому языку

Ямальские девятиклассники успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Лишь 2% учащихся не справились с заданием.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила главный специалист отдела государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере образования департамента образования ЯНАО Ирина Гребнева.

Она пояснила, что пересдача неуспешного результата в этом году не предусмотрена. В целом по итогам собеседования школьники продемонстрировали широкий кругозор.

Напомним, 13 и 16 апреля, а также 14 февраля в Салехарде в режиме апробации учащиеся 9 классов прошли собеседование по русскому языку. Всего в испытании приняли участие около 6 тысяч школьников из 114 школ региона. Результат никак не повлиял на получение аттестата. Но уже со следующего учебного года испытания планируют ввести в качестве допуска к государственной итоговой аттестации.

Собеседования прошло в школах, где обучаются дети. На беседу с одним ребенком в среднем отводили 15 минут. При этом в аудиториях велась аудиозапись ответа. КИМ для итогового собеседования был размещен на федеральном интернет-ресурсе за 60 минут до начала итогового собеседования и был доступен для скачивания в течение одного часа с момента размещения. За это время лица, ответственные за проведение в школе итогового собеседования должны были скачать КИМ и размножить их по количеству участников. Вместе с участниками в кабинете был экзаменатор-собеседник. Это учитель с высшим образованием и без требований к предметной специализации, а также эксперт — учитель русского языка и литературы, не преподающий в этом классе. Оценка знаний учащегося проходила непосредственно в аудитории. Для зачета школьникам необходимо было набрать 10 баллов и выше.

Учащимся необходимо было успешно справиться с 4 заданиями. Это чтение текста вслух, пересказ текста с обязательным включением предложенной цитаты, создание устного монологического высказывания по трем из предложенных тем на выбор и диалог с экзаменатором-собеседником. На каждом этапе ребенку отводилось время для подготовки от 1 до 2 минут.

Региональный институт развития образования тщательно проанализирует результаты, и школы смогут использовать их при организации и планировании работы с будущими девятиклассниками.

Испытание по русскому языку вводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников.