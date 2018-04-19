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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу Стерлитамака
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу Стерлитамака 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пострадавшие при поножовщине в башкирской школе учительница и трое учеников остаются в реанимации в состоянии средней тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на представитель Минздрава Башкирии.
"Все четверо пострадавших — учительница, две девочки и мальчик — остаются в реанимации, их состояние врачи оценивают как средней тяжести", — сказал он.
Ранее сообщалось, что школьника, подозреваемого в покушении на одноклассников и учителя в Стерлитамаке, задержали в больнице.
Утром 18 апреля учащийся коррекционного класса школы N1 в Стерлитамаке напал на учительницу и одноклассников. Затем он разлил горючее вещество и попытался поджечь класс. Очевидцы рассказали, что после этого нападавший попытался покончить с собой.
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