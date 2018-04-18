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СК изъял документы в офисе ЧОП после инцидента в школе Стерлитамака
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СК изъял документы в офисе ЧОП после инцидента в школе Стерлитамака 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи провели обыск в офисе охранного предприятия, которое осуществляло пропускной режим в школе Стерлитамака.
«Проведен обыск в офисе охранного предприятия, осуществляющего пропускной режим в школе Стерлитамака, в которой сегодня подросток напал на одноклассницу и учителя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что изъята документация, представляющая интерес для следствия.
Ранее СК провёл обыск в квартире подозреваемого в нападении в школе Стерлитамака.
Знакомый подростка, напавшего на школу Стерлитамака в Башкирии, ранее также рассказал телеканалу «360» об инциденте.
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