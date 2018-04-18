СК изъял документы в офисе ЧОП после инцидента в школе Стерлитамака

Следователи провели обыск в офисе охранного предприятия, которое осуществляло пропускной режим в школе Стерлитамака

«Проведен обыск в офисе охранного предприятия, осуществляющего пропускной режим в школе Стерлитамака, в которой сегодня подросток напал на одноклассницу и учителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъята документация, представляющая интерес для следствия.

Ранее СК провёл обыск в квартире подозреваемого в нападении в школе Стерлитамака.