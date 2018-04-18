Ещё
Школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Башкирия станет первым регионом страны, где к высокоскоростному интернету подключат школы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
На первом этапе — к 1 сентября 2018 года — планируется подключить 1800 школ. Полностью переход на высокоскоростной интернет планируется осуществить к 1 января 2019 года.
По оценкам специалистов, обеспечение всех школ Башкирии высокоскоростным доступом до 100 Мбит/сек потребует модернизации всей инфраструктуры. Новшество позволит подключить все школы к системе Электронного образования республики.
АиФ-Уфа: последние новости
В мэрии Уфы опровергли закрытие школы №35 из-за плохого освещения Из-за плохой освещённости в Уфе закрыли образовательное учреждение Из-за отсутствия учебников школьникам Башкирии не преподают татарский язык
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью261
Украинские моряки пригрозили Порошенко191
В России готовят сюрприз для безработных229
Раскрыта цель израильского удара по Сирии8
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой243
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение