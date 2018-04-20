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Пострадавших в школе в Башкирии перевели из реанимации в общие палаты
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Пострадавших в школе в Башкирии перевели из реанимации в общие палаты 

РИА Новости 1 час назад
УФА, 20 апр — РИА Новости. Пострадавшие в поножовщине в школе Башкирии учительница и трое учеников, включая зачинщика, переведены из реанимации в профильные отделения больницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Кускарбекова.
Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Учительница, 29-летняя Екатерина Першина, пыталась оградить группу школьников от агрессивного ученика, который размахивал ножом, и получила ранения. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации.
"Все пострадавшие переведены из реанимации профильные отделения больницы. Состояние учительницы и троих подростков удовлетворительное", — сказала агентству Кускарбекова.
Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину
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