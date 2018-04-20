Пострадавших в школе в Башкирии перевели из реанимации в общие палаты

УФА , 20 апр — РИА Новости . Пострадавшие в поножовщине в школе Башкирии учительница и трое учеников, включая зачинщика, переведены из реанимации в профильные отделения больницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Кускарбекова Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Учительница, 29-летняя Екатерина Першина, пыталась оградить группу школьников от агрессивного ученика, который размахивал ножом, и получила ранения. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации. "Все пострадавшие переведены из реанимации профильные отделения больницы. Состояние учительницы и троих подростков удовлетворительное", — сказала агентству Кускарбекова. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину