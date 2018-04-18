Глава Башкирии выехал в Стерлитамак после нападения в школе

Ученик совершил нападение с ножом на школьников, после чего поджег школу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов выехали на место ЧП в Стерлитамак. Все обстоятельства произошедшего будут известны позднее», — сказал Ягафаров.

Ранее сообщалось, что ученик совершил нападение с ножом на школьников, после чего поджег школу. В результате инцидента пострадали три человека, а также сам нападавший, который нанес сам себе ножевое ранение. Все они были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.