Андрей Тарасенко встретился с руководством Дальрыбвтуза

Стороны обсудили вопросы по дальнейшему развитию вуза. Отмечено, что сегодня учебные парусники российских морских вузов, в том числе и фрегат «Паллада», принадлежащий Дальрыбвтузу, не имеют возможности совершать долгосрочные кругосветные рейсы, поэтому подготовка курсантов ограничивается небольшими морскими переходами. При этом такая масштабная практика имеет большое значение для профессионального роста будущих моряков, поскольку не только помогает ребятам приобрести необходимые навыки, но и формирует у них правильное отношение к морю, флоту и своей профессии.

«Здесь очень важно участие всех транспортных морских компаний в поддержке учебных парусников. В ближайшее время мы проработаем с некоторыми из таких организаций вопрос о том, чтобы направить «Палладу» в учебный рейс в Сочи », — заявил Андрей Тарасенко

Обсудили и возможности целевого обучения приморских ребят в университете. Проректор по учебной и воспитательной работе Дальрыбвтуза Татьяна Жук рассказала, что ежегодно вуз проводит большую работу с муниципалитетами Приморья и других дальневосточных регионов по привлечению школьников-выпускников к обучению по целевому набору. Среди постоянных партнеров вуза — около 10 муниципальных образований края. Учреждение готово к сотрудничеству со всеми территориями, заинтересованными в таком взаимодействии.

Также затронули вопрос о расширении производственной базы Дальрыбвтуза. Николай Зорченко рассказал, что сейчас университет активно занимается выращиванием аквакультуры. На площадке вуза работает специальная научно-экспериментальная база и завод по переработке и выпуску рыбной продукции.

«Сейчас у нас есть еще один проект — по созданию фабрики по производству орудий лова на базе университета», — поделился врио ректора.

Глава региона идею поддержал и отметил, что в поселке Тавричанка Надеждинского района уже действует подобное предприятие. Врио Губернатора рекомендовал руководству вуза наладить взаимовыгодное сотрудничество с данным учреждением.

Кроме того, речь на встрече обсудили работу филиала Дальрыбвтуза в поселке Славянка, привлечение студентов и курсантов вуза при организации крупных праздников и другие вопросы.

Андрей Тарасенко пригласил руководство вуза, а также курсантов и студентов университета принять участие в торжественных церемониях открытия и закрытия Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России , которые пройдут в Приморье с 20 по 25 апреля.

«Это большая честь для нас», — подчеркнул Николай Зорченко.