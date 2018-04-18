РГГУ и Российское историческое общество откроют школу для молодых историков

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Международная школа историка, направленная на знакомство молодежи с российской научной исторической школой, начнет свою работу в среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), который вместе с Российским историческим обществом (РИО) выступает организатором проекта.

"В рамках работы школы организована работа мастерских, которые позволят участникам овладеть инструментарием историка и основными методологическими подходами, попробовать свои силы в качестве исследователя. Основное внимание в рамках работы школы уделяется овладению навыками работы с историко-документальным наследием, а также знаниями о значении исторического источника в исторических исследованиях", — отметили в РГГУ.

Участники смогут пройти стажировки в профильных мастерских «Учимся читать исторические источники», «Архивы в системе исторического знания», «Электронные ресурсы по истории России », «Историческая память общества и историографическая культура историка». Таким образом молодые люди попробуют себя в качестве исследователей, а также познакомятся с работой ведущих архивов, библиотек и музеев России.

"К участию в проекте приглашены учащиеся старших классов и студенты, интересующиеся историей России и имеющие определенные достижения в области изучения истории и популяризации исторического знания", — проинформировали организаторы.

Школа будет работать с 18 по 21 апреля. В реализации проекта принимают участие Государственная публичная историческая библиотека, Государственный архив Российской Федерации и Государственный исторический музей, на площадках которых пройдут образовательные мероприятия, добавили в пресс-службе.