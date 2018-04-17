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Bitfury и Университет «Синергия» будут применять технологию блокчейн в образовании
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Bitfury и Университет «Синергия» будут применять технологию блокчейн в образовании 

BitCryptoNews 3 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Bitfury совместно с Университетом «Синергия» запустили первую в России платформу для учета и хранения итогов обучения на базе блокчейна.
Университет «Синергия» — первое российское учебное заведение, которое применит технологию блокчейн для хранения данных о дипломах, результатах экзаменов и всех полученных оценках. Платформа будет сформирована на программном решении Exonum и начнет работать с сентября 2018 года, после тестирования.
Внедрение технологии распределенного реестра сделает невозможным изменение данных о дипломе или процессе обучения. Дополнительно нововведение позволит ощутимо снизить трудозатраты, связанные с материальными документами.
Дмитрий Уфаев, глава Bitfury в России, считает, что технология блокчейн оптимально подходит для рынка образования, обеспечивая взаимную проверку между участниками этих процессов.
По оценкам экспертов, объем мирового рынка онлайн-образования составляет порядка $165 млрд Это направление активно развивается во всем мире, но имеет сложный механизм взаимодействия, непрозрачность статуса подтверждающих документов и сложность определения подлинности диплома.
Ранее мы писали о том, что блокчейн, интернет вещей и другие технологии будут развивать в Москве.
текст: Иван Маличенко, фото: Университет Синергия / VK
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