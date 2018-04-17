Ещё
Преподаватели и студенты колледжа на Новодмитровской приняли участие в общегородском субботнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преподаватели и студенты колледжа на Новодмитровской приняли участие в общегородском субботнике 

Управа Бутырского района города Москвы 27 минут назад
Первые общегородские субботники прошли в столице 14 апреля. В мероприятии приняли участие представители колледжа по подготовке социальных работников № 16, расположенного на Новодмитровской улице.
— В субботнике участвовали студенты и сотрудники колледжа. В рамках мероприятия была очищена от мусора, сухих листьев и веток территория социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил, — сообщили в администрации учебного заведения.
Напомним, что следующий общегородской субботник состоится 21 апреля. (то)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Студенты колледжа на Новодмитровской приняли участие в первой зарубежной стажировке Детский хор «Аврора» выступил в музыкальной школе на Гончарова День открытых дверей состоится в одном из отделений школы №1236
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу112
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой191
Американский беспилотник замечен у границ РФ182
Кобзон выбрал место на кладбище143
У Порошенко нашли секретную фабрику248
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение