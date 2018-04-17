Преподаватели и студенты колледжа на Новодмитровской приняли участие в общегородском субботнике

Первые общегородские субботники прошли в столице 14 апреля. В мероприятии приняли участие представители колледжа по подготовке социальных работников № 16, расположенного на Новодмитровской улице.

— В субботнике участвовали студенты и сотрудники колледжа. В рамках мероприятия была очищена от мусора, сухих листьев и веток территория социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил, — сообщили в администрации учебного заведения.

Напомним, что следующий общегородской субботник состоится 21 апреля. (то)