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В ХМАО приостановили образовательный процесс в 23 учебных заведениях из-за вирусных заболеваний
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В ХМАО приостановили образовательный процесс в 23 учебных заведениях из-за вирусных заболеваний 

RT на русском 1 час назад
В Ханты-Мансийском автономном округе приостановили образовательный процесс в 23 учебных заведениях из-за эпидемии вирусных заболеваний, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента образования региона.
Глава пресс-службы Наталья Коронская рассказала, что к настоящему времени приостановлена работа семи школ и 15 детсадов Нефтеюганска, а также Политехнического колледжа в Советском районе.
В некоторых других муниципалитетах ввели частичные ограничения.
«Дети посещают занятия в обычном режиме, но вновь прибывших воспитанников временно не допускают к занятиям», — отметила Коронская.
11 апреля Nation News сообщало, что в Екатеринбурге школы закрывают на карантин из-за новой волны ОРВИ и пневмонии.
RT на русском: последние новости
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