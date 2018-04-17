В ХМАО приостановили образовательный процесс в 23 учебных заведениях из-за вирусных заболеваний

Ханты-Мансийском автономном округе приостановили образовательный процесс в 23 учебных заведениях из-за эпидемии вирусных заболеваний, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента образования региона.

Глава пресс-службы Наталья Коронская рассказала, что к настоящему времени приостановлена работа семи школ и 15 детсадов Нефтеюганска , а также Политехнического колледжа в Советском районе.

В некоторых других муниципалитетах ввели частичные ограничения.

«Дети посещают занятия в обычном режиме, но вновь прибывших воспитанников временно не допускают к занятиям», — отметила Коронская.