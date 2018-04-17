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В Калининградской области через три года появится факультет компьютерных наук
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В Калининградской области через три года появится факультет компьютерных наук 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют создать факультет компьютерных наук (Computer science) к 2020 году, сообщил глава региона Антон Алиханов на конференции в Москве.
"Идея создания факультета Сomputer science у нас в приоритете. Мы ориентируемся, что в 2020 году мы такой факультет должны создать, чтобы обеспечить новое качество подготовки специалистов", — сказал он.
Кроме того, в регионе может появиться высокотехнологичный кластер по производству визуальных эффектов. В рамках проекта предполагается построить студию компьютерной графики на 100 рабочих мест, аудитории для обучения персонала и студентов, а также общежитие для проживания иногороднего персонала. Компания Kinodanz, которая занимается созданием кластера, также планирует разработать образовательную программу совместно с Балтийским федеральным университетом (БФУ).
"Если говорить об образовательных программах, бизнес основан на высококвалифицированном персонале. Мы разрабатываем программу совместно с калининградскими вузами и будет создавать факультеты графического дизайна и сами трудоустраивать дальше население и перевозить высококвалифицированный персонал из других регионов", — сказал на конференции представитель компании Евгений Мелентьев.
По его словам, планируемый объем инвестиций в проект создания кластера составляет 950 млн рублей, «из них 300 млн рублей — собственные средства оператора». Мелентьев отметил, что проекту также будет оказана поддержка со стороны правительства Калининградской области, Гарантийного фонда региона и корпорации МСП.
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