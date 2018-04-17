Ещё
Столичные вузы ждут абитуриентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные вузы ждут абитуриентов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
17 апреля руководители московских вузов обсудили работу приемных комиссий в 2018 году.
Прием документов начнется не позднее 20 июня и закончится 26 июля. Если в вузе есть собственные экзамены или творческие испытания, то раньше — до 10 июля. Как и прежде, заявления разрешено подавать на три специальности в пять вузов. Сделать это можно, кстати, и по электронной почте.
Рособрнадзор определил минимальные баллы, которые нужно получить на ЕГЭ для поступления. Самый низкий порог по русскому языку — 36 баллов, по математике — 27. Ведущие вузы этот показатель повышают. В МГИМО, например, на многие специальности минимум по русскому и иностранным языкам составляет 70 баллов. Все больше вузов предлагают программы двойных дипломов и возможность учебы за границей в вузе-партнере. В числе таких МГМУ имени И. М. Сеченова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Агранат, проректор по учебной работе МГПУ:
— К нам поступают абитуриенты с максимальным суммарным баллом по ЕГЭ. При этом в МГПУ учитывается широкий спектр индивидуальных достижений. За участие в разных конкурсах, олимпиадах и волонтерских проектах, а также за сдачу норм ГТО мы имеем право начислять до десяти дополнительных баллов.
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: Российским студентам могут предложить вернуться на родину из недружественных государств Школьники и студенты найдут работу Повторяйте материал и пользуйтесь картами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу112
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой191
Американский беспилотник замечен у границ РФ182
Кобзон выбрал место на кладбище143
У Порошенко нашли секретную фабрику248
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение