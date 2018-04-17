Столичные вузы ждут абитуриентов

17 апреля руководители московских вузов обсудили работу приемных комиссий в 2018 году.

Прием документов начнется не позднее 20 июня и закончится 26 июля. Если в вузе есть собственные экзамены или творческие испытания, то раньше — до 10 июля. Как и прежде, заявления разрешено подавать на три специальности в пять вузов. Сделать это можно, кстати, и по электронной почте.

Рособрнадзор определил минимальные баллы, которые нужно получить на ЕГЭ для поступления. Самый низкий порог по русскому языку — 36 баллов, по математике — 27. Ведущие вузы этот показатель повышают. В МГИМО , например, на многие специальности минимум по русскому и иностранным языкам составляет 70 баллов. Все больше вузов предлагают программы двойных дипломов и возможность учебы за границей в вузе-партнере. В числе таких МГМУ имени И. М. Сеченова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Агранат, проректор по учебной работе МГПУ:

— К нам поступают абитуриенты с максимальным суммарным баллом по ЕГЭ. При этом в МГПУ учитывается широкий спектр индивидуальных достижений. За участие в разных конкурсах, олимпиадах и волонтерских проектах, а также за сдачу норм ГТО мы имеем право начислять до десяти дополнительных баллов.