СКФО может получить дополнительные средства на устранение обучения в три смены в школах

"В рамках 2017 года нам были выделены дополнительно 3,7 млрд рублей на строительство 13 школ в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Но сейчас мы готовим в рамках поручения председателя правительства новое предложение с Минфином, с Министерством образования, по выделению дополнительных лимитов с учетом той объективной демографической ситуации, которую мы имеем. До мая месяца мы должны подготовить и согласовать предложения и дать аргументы, чтобы мы максимально могли представить нашу согласованную позицию в правительство РФ ", — сказал он.

Министр отметил, что в ближайшие три года в школы регионов СКФО придут свыше 100 тыс. первоклассников. «Мы должны этим ребятишкам дать не просто возможность учиться, а дать комфортную, безопасную среду, где они действительно получат современные знания, которые позволят им быть конкурентоспособными в жизни», — добавил он.