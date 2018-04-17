СКФО может получить дополнительные средства на устранение обучения в три смены в школах 

ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа в 2018 году могут получить дополнительные средства на решение проблемы трехсменного школьного образования. Соответствующее предложение прорабатывает Министерство по делам Северного Кавказа России совместно с Минфином и Минобразования РФ, сообщил на итоговой коллегии Минкавказа в Ессентуках глава министерства Лев Кузнецов.
"В рамках 2017 года нам были выделены дополнительно 3,7 млрд рублей на строительство 13 школ в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Но сейчас мы готовим в рамках поручения председателя правительства новое предложение с Минфином, с Министерством образования, по выделению дополнительных лимитов с учетом той объективной демографической ситуации, которую мы имеем. До мая месяца мы должны подготовить и согласовать предложения и дать аргументы, чтобы мы максимально могли представить нашу согласованную позицию в правительство РФ", — сказал он.
Министр отметил, что в ближайшие три года в школы регионов СКФО придут свыше 100 тыс. первоклассников. «Мы должны этим ребятишкам дать не просто возможность учиться, а дать комфортную, безопасную среду, где они действительно получат современные знания, которые позволят им быть конкурентоспособными в жизни», — добавил он.