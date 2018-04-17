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Ученики из Бабушкинского приняли участие в конференции «Энергетика будущего — в твоих руках»
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Ученики из Бабушкинского приняли участие в конференции «Энергетика будущего — в твоих руках» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В колледже современных технологий имени Героя Советского Союза Михаила Панова при поддержке Городского проекта «Школа Новых Технологий» 13 апреля прошла II Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и школьников «Энергетика будущего — в твоих руках», в которой приняли участие студенты и школьники Москвы и Московской области.
Цель мероприятия — содействие созданию творческой среды для школьников и студентов, направленной на формирование будущих профессиональных кадров — лидеров российской энергетики. Конференция посвящена актуальным вопросам энергетики настоящего и будущего.
Мероприятие открылось проведением мастер-классов учащихся, которые продемонстрировали новые технологии электромонтажа, работу на обучающих стендах, технологические решения по организации таких проектов, как «Умный дом», «Умный город», а также появления в связи с этим новых профессий энергетики будущего. (вт)
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