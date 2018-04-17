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Воспитанники детского сада в Дмитровском посетили школу полиции
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Воспитанники детского сада в Дмитровском посетили школу полиции 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Воспитанники дошкольного отделения № 9 школы № 236 Дмитровского района 12 апреля посетили с экскурсией Учебный центр ГУВД. Об этом сообщили в администрации школы.
— Ребята познакомились с профессией полицейского, приняли участие в торжественном построении и марше, — рассказал представитель администрации. — А после посвящения в юные полицейские, подполковник Краснова поставила перед малышами непростую задачу: поймать преступников. Для этого ребятам показали, как снимать отпечатки, продемонстрировали приемы самообороны, современное вооружение и даже выдали детям спецодежду. После этого все преступники были обнаружены и обезврежены.
Напомним, отделение № 9 школы № 236 находится по адресу Клязьминская ул., 10а. (мю)
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