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На территории Тимирязевки провели весеннюю уборку
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На территории Тимирязевки провели весеннюю уборку 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Студенты главного аграрного вуза России — РГАУ-МСХА — 14 апреля вышли на весенний субботник. Активисты навели порядок на территории полевой опытной станции — подрезали ветки деревьев, очистили газон от прошлогодней листвы и бытового мусора. Об этом рассказали в администрации вуза.
— Работа на земле позволяет определить способности студентов. Каждый из них индивидуален: кому-то грабли опасно доверить — лоб расшибет, а кто-то запросто с ходу освоит газонокосилку и красиво подстрижет траву, — отметил доцент кафедры земледелия и методики опытного дела Игорь Заверткин.
Силами студентов поле опытной станции было полностью подготовлено к посадкам. (мю)
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