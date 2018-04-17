На территории Тимирязевки провели весеннюю уборку

Студенты главного аграрного вуза России — РГАУ-МСХА — 14 апреля вышли на весенний субботник. Активисты навели порядок на территории полевой опытной станции — подрезали ветки деревьев, очистили газон от прошлогодней листвы и бытового мусора. Об этом рассказали в администрации вуза.

— Работа на земле позволяет определить способности студентов. Каждый из них индивидуален: кому-то грабли опасно доверить — лоб расшибет, а кто-то запросто с ходу освоит газонокосилку и красиво подстрижет траву, — отметил доцент кафедры земледелия и методики опытного дела Игорь Заверткин.

Силами студентов поле опытной станции было полностью подготовлено к посадкам. (мю)