В Минобрнауки не поддержали обязательное распределение на работу студентов-бюджетников

Свободный выбор студентов места работы после окончания обучения гарантирован конституцией Российской Федерации , сообщили RNS в пресс-службе Минобрнауки , комментируя инициативу депутатов о введении обязательного распределении студентов-бюджетников.

«Свободный выбор труда по окончанию обучения гарантирован конституцией Российской Федерации. Также отметим, что действующим законодательством установлена особая форма подготовки кадров для удовлетворения потребностей отраслей и регионов за счёт бюджетных средств — целевой приём и целевое обучение, когда студент ещё в вузе готовится к трудовой деятельности в конкретной организации», — сказали в пресс-службе.