В Минобрнауки не поддержали обязательное распределение на работу студентов-бюджетников 

Свободный выбор студентов места работы после окончания обучения гарантирован конституцией Российской Федерации, сообщили RNS в пресс-службе Минобрнауки, комментируя инициативу депутатов о введении обязательного распределении студентов-бюджетников.
«Свободный выбор труда по окончанию обучения гарантирован конституцией Российской Федерации. Также отметим, что действующим законодательством установлена особая форма подготовки кадров для удовлетворения потребностей отраслей и регионов за счёт бюджетных средств — целевой приём и целевое обучение, когда студент ещё в вузе готовится к трудовой деятельности в конкретной организации», — сказали в пресс-службе.
Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Вострецов предложил ввести обязательное распределение для студентов-бюджетников. По предложению депутата, бакалавр должен проработать по своему профилю и квалификации не менее четырех лет, для магистров — 6 лет.