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В Совфеде наградили победителей конкурса «Мои инновации в образовании»
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В Совфеде наградили победителей конкурса «Мои инновации в образовании» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Совете Федерации состоялось торжественное награждение призёров Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании», организованного Всероссийским педагогическим собранием.
С приветственным словом выступила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лидия Гумерова.
«Я с гордостью открываю эту церемонию награждения, поскольку и моя трудовая биография начиналась в одной из средних школ Башкирии, и я не понаслышке знаю, насколько важен труд педагога», — сказала сенатор.
По словам парламентария, в этом году в конкурсе приняли участие 500 человек из 43 регионов.
«500 человек приняли участие на первом этапе, 300 — на втором. Особенно радует, что год от года все больше участвуют коллективы — в этом году 170 коллективных проектов», — сказал она.
Гумерова также передала победителям слова приветствия от имени спикера палаты регионов Валентины Матвиенко.
Главный редактор «Учительской газеты» Пётр Положевец добавил, что победа в конкурсе обусловлена тем, что учителя сами умеют учиться, и пожелал преподавателям дальнейшего совершенствования.
В конкурсе приняли участие учителя общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели СПО, работники органов управления образованием Российской Федерации.
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