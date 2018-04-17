В Совфеде наградили победителей конкурса «Мои инновации в образовании»

Совете Федерации состоялось торжественное награждение призёров Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании», организованного Всероссийским педагогическим собранием.

С приветственным словом выступила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лидия Гумерова.

«Я с гордостью открываю эту церемонию награждения, поскольку и моя трудовая биография начиналась в одной из средних школ Башкирии , и я не понаслышке знаю, насколько важен труд педагога», — сказала сенатор.

По словам парламентария, в этом году в конкурсе приняли участие 500 человек из 43 регионов.

«500 человек приняли участие на первом этапе, 300 — на втором. Особенно радует, что год от года все больше участвуют коллективы — в этом году 170 коллективных проектов», — сказал она.

Гумерова также передала победителям слова приветствия от имени спикера палаты регионов Валентины Матвиенко

Главный редактор « Учительской газеты Пётр Положевец добавил, что победа в конкурсе обусловлена тем, что учителя сами умеют учиться, и пожелал преподавателям дальнейшего совершенствования.