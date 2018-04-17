Около 150 жителей Внуковского приняли участие в «Тотальном диктанте» 

Фото: Школа №1788
Около 150 человек из поселения Внуковское 14 апреля написали «Тотальный диктант» в школе №1788.
— В основном на нем присутствовали ученики старших классов — от 7-го по 10-й. Помимо них, в акции приняли участие родители школьников и педагоги. Всего около 150 человек написали «Тотальный диктант» в нашей организации, — рассказали сотрудники образовательного учреждения «Школа №1788».
Они добавили, что акцию провели на территории образовательной площадки №10, которая расположена по адресу: улица Анны Ахматовой, дом №18.
Напомним, что «Тотальный диктант» впервые провели в России в 2004 году. Это ежегодная образовательная акция, участие в которой происходит на добровольной основе.