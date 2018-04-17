Около 150 жителей Внуковского приняли участие в «Тотальном диктанте»

Фото: Школа №1788

Около 150 человек из поселения Внуковское 14 апреля написали «Тотальный диктант» в школе №1788.

— В основном на нем присутствовали ученики старших классов — от 7-го по 10-й. Помимо них, в акции приняли участие родители школьников и педагоги. Всего около 150 человек написали «Тотальный диктант» в нашей организации, — рассказали сотрудники образовательного учреждения «Школа №1788».

Они добавили, что акцию провели на территории образовательной площадки №10, которая расположена по адресу: улица Анны Ахматовой, дом №18.