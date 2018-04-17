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Здание администрации поселка Тучково передадут детской художественной школе
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Здание администрации поселка Тучково передадут детской художественной школе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Художественная школа в поселке Тучково Рузского городского округа в Подмосковье переедет в более просторное здание бывшей администрации поселка, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Это решение позволит увеличить количество учащихся, их комфорт. Школа сможет принять на 50% детей больше. В обратном направлении — в нынешнее здание художественной школы — переедут общественные организации и администрация территориального управления», — сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Ранее он отметил, что в результате оптимизации штатной численности муниципальных служащих при преобразовании Рузского района в Рузский городской округ удалось сэкономить 49 миллионов рублей.
«Если в районе в администрациях всех уровней числилось 223 муниципальных служащих, то теперь в округе таких сотрудников 162. Экономия порядка 49 миллионов рублей — это те деньги, которые мы можем направлять на софинансирование разного рода программ, социальные нужды, ЖКХ», — подчеркнул он.
Добавим, отделение колюбакинской детской художественной школы в поселке Тучково было открыто в 2014 году. В настоящее время в школе имеется 6 классов. В тучковском отделении обучаются 244 учащихся. 226 человек в возрасте от 7 до 16 лет занимаются по предпрофессиональным и общеразвивающим программам.
Площадь здания отделения художественной школы на сегодняшний день составляет 180,6 квадратных метра. Планируется, что школа переедет в здание площадью около 600 «квадратов».
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