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Победителями «Гагаринских чтений» стали школьники из Митина
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Победителями «Гагаринских чтений» стали школьники из Митина 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Учащиеся инженерных классов школы № 1538 района Митино приняли участие в XLIV международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения», которая прошла в Московском авиационном институте.
— По итогам конференции наши ребята стали победителями и призерами: три первых места, два вторых и одно третье. Результат впечатляет, как и труд самих ребят в рамках работы над проектом. Это и работа в классах с наставниками, и самостоятельная работа каждого участника с дополнительной литературой и источниками. Достойная победа! — отметили в администрации школы.
Работы ребят опубликованы в итоговом сборнике конференции. (ср)
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