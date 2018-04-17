Победителями «Гагаринских чтений» стали школьники из Митина

Учащиеся инженерных классов школы № 1538 района Митино приняли участие в XLIV международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения», которая прошла в Московском авиационном институте

— По итогам конференции наши ребята стали победителями и призерами: три первых места, два вторых и одно третье. Результат впечатляет, как и труд самих ребят в рамках работы над проектом. Это и работа в классах с наставниками, и самостоятельная работа каждого участника с дополнительной литературой и источниками. Достойная победа! — отметили в администрации школы.

Работы ребят опубликованы в итоговом сборнике конференции. (ср)