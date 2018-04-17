В специализированной школе района Аэропорт открылся лекторий для родителей

В специализированной коррекционной школе-интернате для слабовидящих детей, которая расположена в Большом Коптевском проезде, открылся лекторий для родителей. Ближайшая лекция состоится 20 апреля. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— В пятницу, 20 апреля, в 16.00 состоится занятие на тему «Офтальмо-гигиенические основы обучения слабовидящих детей», его проведет педагог Марта Любимова. А 11 мая гостям расскажут о рельефно-точечном шрифте Брайля, — поделился представитель администрации.

Напомним, школа-интернат по адресу Большой Коптевский проезд, д. 5 открылась в 1963 году. (мю)