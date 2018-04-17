Ещё
В специализированной школе района Аэропорт открылся лекторий для родителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В специализированной школе района Аэропорт открылся лекторий для родителей 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В специализированной коррекционной школе-интернате для слабовидящих детей, которая расположена в Большом Коптевском проезде, открылся лекторий для родителей. Ближайшая лекция состоится 20 апреля. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— В пятницу, 20 апреля, в 16.00 состоится занятие на тему «Офтальмо-гигиенические основы обучения слабовидящих детей», его проведет педагог Марта Любимова. А 11 мая гостям расскажут о рельефно-точечном шрифте Брайля, — поделился представитель администрации.
Напомним, школа-интернат по адресу Большой Коптевский проезд, д. 5 открылась в 1963 году. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
В театральном колледже района Аэропорт провели занятие по пожаротушению В рамках пасхальной акции прихожане храма на Ленинградском проспекте раздали 2000 книг Акцию «ЭлектроВесна-2018» проведут на двух площадках рядом с Аэропортом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой123
Миру предрекли глобальное финансовое крушение77
МЧС обратилось к москвичам14
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Украинский космос оказался под угрозой из-за США281
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение