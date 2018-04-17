В театральном колледже района Аэропорт провели занятие по пожаротушению

На территории Театрального художественно-технического колледжа, который расположен в 1-м Амбулаторном проезде, были проведены тренировки для студентов и сотрудников по применению первичных средств пожаротушения. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Студенты узнали, как вести себя в чрезвычайной ситуации, научились пользоваться огнетушителями нескольких типов, выяснили, чем они отличаются друг от друга, — пояснил представитель администрации.

Руководили учебными тренировками педагог-организатор ОБЖ, а также инженер по комплексной безопасности.

Адрес колледжа: 1-й Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 2. (мю)