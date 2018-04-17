В ГУУ проведут «День карьеры» для студентов и выпускников

В Государственном университете управления, расположенном на Рязанском проспекте, 19 апреля проведут «День карьеры». Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«День карьеры» — это крупнейший карьерный проект Государственного университета управления, направленный на взаимодействие между работодателями и студентами, а также на содействие занятости и трудоустройству студентов и выпускников ГУУ», — сказано в источнике.

Начало в 11.00. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://crkguu.timepad.ru/event/700260/.

Адрес: Рязанский проспект, 99. (мю)