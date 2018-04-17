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В ГУУ проведут «День карьеры» для студентов и выпускников
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В ГУУ проведут «День карьеры» для студентов и выпускников 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
В Государственном университете управления, расположенном на Рязанском проспекте, 19 апреля проведут «День карьеры». Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.
«День карьеры» — это крупнейший карьерный проект Государственного университета управления, направленный на взаимодействие между работодателями и студентами, а также на содействие занятости и трудоустройству студентов и выпускников ГУУ», — сказано в источнике.
Начало в 11.00. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://crkguu.timepad.ru/event/700260/.
Адрес: Рязанский проспект, 99. (мю)
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