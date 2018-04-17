Ученики зюзинской школы прошли краткий курс строевой подготовки

В рамках городского проекта «Суббота мужества» кадеты 7 класса школы № 536 посетили центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А».

14 апреля кадеты 7 класса посетили милитари-парк «Гарнизон-А» в рамках проекта «Суббота мужества» для учащихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

Мероприятие проводилось по программе военно-патриотического воспитания в честь 76-летия битвы за Москву. Для ребят провели интерактивный урок живой истории, рассказали о расстановке сил, о командном составе обеих армий, о героях этих сражений и их судьбе. Также учащиеся прошли краткий курс строевой и тактической подготовки, отработали взаимодействие бойцов взвода при обороне и атаке, получили навыки стрельбы из карабинов Мосина и Симонова, из автомата Калашникова, также приняли участие в мастер-классе по приготовлению пищи в полевых условиях.

В конце мероприятия семиклассники получили памятные подарки и дипломы участников «Субботы мужества в „Гарнизоне-А“.