В Ярославской области отремонтируют спортзалы четырех сельских школ

В четырех сельских школах Ярославской области будут отремонтированы спортзалы. Предусмотрены модернизация напольного покрытия, установка современного светового оборудования. На эти цели выделено порядка семи миллионов рублей: около пяти — из федерального бюджета, остальные — из регионального.

Ремонтные работы будут проведены в средней школе имени Мичурина в Даниловском районе, Октябрьской школе Некоузского района, Гаютинской школе Пошехонского района и в школе в поселке Дубки Ярославского района. Общая численность обучающихся здесь превышает 650 человек.

— Для нас очень важно, чтобы у жителей всей Ярославской области, и особенно у детей, были возможности вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, — сказал губернатор Дмитрий Миронов . — Правительство области многое делает для улучшения спортивной инфраструктуры муниципальных районов и городских округов. В прошлом году благодаря компании «Газпром» построили 20 пришкольных стадионов, начали подготовку к возведению пяти ФОКов, при поддержке «Ростеха» установили 70 воркаут-площадок. Многое сделано благодаря программе «Решаем вместе!» — появились спорткомплексы во дворах, отремонтированы спортзалы. И в этом году работа будет продолжена.

Правительство области реализует проект совместно с партией «Единая Россия» . Одно из обязательных условий проведения ремонта в спортзале — создание на базе школы спортивного клуба.

С 2015 года в рамках программы по ремонту спортивных залов в сельских школах региона отремонтировано 32 объекта на общую сумму 53,8 миллиона рублей, из которых 40,6 миллиона — федеральные средства, 10,5 миллиона — областные, 2,7 миллиона — муниципальные.