Жители Сокольников убрали школьные территории в ходе общегородского субботника

В районе Сокольники прошел субботник на территории школ №№1752, 1404, 1828, 1530 и школы-интерната №30.

Уборочные работы прошли 14 апреля в рамках общегородского субботника. Участниками мероприятия стали учителя, дети и их родители. Так, представители школы №1752 «В Сокольниках» начали работу с восьми часов утра, и уже к обеду пришкольная территория сияла чистотой. В ходе субботника школьные территории были приведены в надлежащий вид: приведены в порядок газоны, окопаны и подкормлены кустарники и деревья, подготовлены цветники к высадке растений, подметены дорожки и приведены в порядок игровые зоны, отремонтированы ступени крылец, даже покрашены ограждения и лавочки. Погода была благоприятной: субботник прошел под чистым апрельским небом.

Администрация школ района Сокольники благодарит всех, кто пришел помочь в уборке. Представители школ района признательны за неравнодушие и желание сделать мир вокруг себя комфортнее и чище. Следующий общегородской субботник запланирован на 21 апреля. Все желающие приглашаются стать участниками мероприятия.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.