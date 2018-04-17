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Школьникам из Коптева рассказали, как покорить Северный полюс
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Школьникам из Коптева рассказали, как покорить Северный полюс 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Школа №1223 на Михалковской в рамках городского проекта «Полюс зовет» пригласила в гости директора центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвея Шпаро. О мероприятии под названием «Арктика — под защитой московских школьников» рассказали организаторы.
— Известный путешественник, человек, который дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса за переход по дрейфующим льдам через Берингов пролив и за достижение Северного полюса на лыжах полярной ночью провел необычный урок для ребят 5-8 классов, — сообщил представитель школы. — Он рассказал о подготовке к экспедициям, школе выживания, интересных исследованиях, проводимых в экспедиционных отрядах.
Ребятам также продемонстрировали ролик про покорение Северного полюса. (ео)
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