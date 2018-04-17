Школьникам из Коптева рассказали, как покорить Северный полюс

Школа №1223 на Михалковской в рамках городского проекта «Полюс зовет» пригласила в гости директора центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвея Шпаро. О мероприятии под названием «Арктика — под защитой московских школьников» рассказали организаторы.

— Известный путешественник, человек, который дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса за переход по дрейфующим льдам через Берингов пролив и за достижение Северного полюса на лыжах полярной ночью провел необычный урок для ребят 5-8 классов, — сообщил представитель школы. — Он рассказал о подготовке к экспедициям, школе выживания, интересных исследованиях, проводимых в экспедиционных отрядах.

Ребятам также продемонстрировали ролик про покорение Северного полюса. (ео)