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Маленьких ракетостроителей собрал мастер-класс на Михалковской
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Маленьких ракетостроителей собрал мастер-класс на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Школа №1223 на Михалковской улице провела для своих самых маленьких подопечных мастер-класс «Юный ракетостроитель». Об успехах учеников рассказали в администрации школы.
— Ребят из первых классов ждало не только участие в уроке, но и запуск авторских моделей. Ребята очень старались, создавая поделки. Главный сюрприз ждал их в конце мастер-класса, — заявил сотрудник образовательного учреждения.
Как уточнили в школе, по окончанию урока ракетам с помощью катапульты помогли взлететь вверх одна за другой, что произвело большое впечатление на малышей. (ео)
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