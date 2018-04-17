Маленьких ракетостроителей собрал мастер-класс на Михалковской

Школа №1223 на Михалковской улице провела для своих самых маленьких подопечных мастер-класс «Юный ракетостроитель». Об успехах учеников рассказали в администрации школы.

— Ребят из первых классов ждало не только участие в уроке, но и запуск авторских моделей. Ребята очень старались, создавая поделки. Главный сюрприз ждал их в конце мастер-класса, — заявил сотрудник образовательного учреждения.

Как уточнили в школе, по окончанию урока ракетам с помощью катапульты помогли взлететь вверх одна за другой, что произвело большое впечатление на малышей. (ео)