В Ялуторовске загорелась школа

Сегодня, 17 апреля, в ялуторовской школе, что находится на улице Кармелюка, произошел пожар. На первом этаже учреждения загорелась пластиковая дверь, ведущая к запасному выходу. Почему именно произошло возгорание — пока неизвестно.

— Сообщение о пожаре в школе поступило к нам 16:18, спустя несколько минут на место уже выехали три единицы спецтехники и семь человек личного состава. Огонь был ликвидирован до приезда подразделений, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области

На момент происшествия, по словам представителя ведомства, в школе учеников практически не было. По этой причине эвакуация не была произведена. Но очевидцы же утверждают, что на улицу все-таки были выведены много детей.