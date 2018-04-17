С историей покорения космоса познакомили школьников из Отрадного

На минувшей неделе представители школьного актива школы № 1554 провели для учеников начальной школы урок «Полет в космос». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, для его проведения была подготовлена презентация, видеоролик о первом полете человека в космос, а также тематическая викторина.

— В этот день учащиеся узнали, как сейчас развивается космическое кораблестроение. Главным героем интересного повествования явился первый в мире космонавт Юрий Гагарин , а также знаменитые космонавты Валентина Терешкова Герман Титов , Павел Попович и другие. Ребятам было интересно послушать, как покорялось космическое пространство обычными людьми, теми, которые сильны духом и физически развиты, — поделились в администрации школы.

Там отметили, что для тематического урока в школьном музее также была оформлена выставка книг, посвященная покорению космического пространства. (вт)