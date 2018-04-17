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С историей покорения космоса познакомили школьников из Отрадного
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С историей покорения космоса познакомили школьников из Отрадного 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
На минувшей неделе представители школьного актива школы № 1554 провели для учеников начальной школы урок «Полет в космос». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, для его проведения была подготовлена презентация, видеоролик о первом полете человека в космос, а также тематическая викторина.
— В этот день учащиеся узнали, как сейчас развивается космическое кораблестроение. Главным героем интересного повествования явился первый в мире космонавт Юрий Гагарин, а также знаменитые космонавты Валентина Терешкова, Герман Титов, Павел Попович и другие. Ребятам было интересно послушать, как покорялось космическое пространство обычными людьми, теми, которые сильны духом и физически развиты, — поделились в администрации школы.
Там отметили, что для тематического урока в школьном музее также была оформлена выставка книг, посвященная покорению космического пространства. (вт)
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