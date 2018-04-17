Два вологодских школьника стали победителями всероссийской олимпиады 

Итоги всероссийских олимпиад школьников по разным предметам подвели в России. Среди победителей — два ученика вологодских школ.
Итоговое состязание по физике прошло в Тюмени. Честь Вологодчины защищали семь человек. Победителями стали ученик 10 класса Вологодского многопрофильного лицея Елисей Судаков и ученик 9 класса лицея АМТЭК Череповца Егор Васенин. В число призеров вошли также представители многопрофильного лицея Никита Зайцев и Дмитрий Мальцев, Никита Чуйкин из школы № 17 г. Череповца.
Финал олимпиады по истории состоялся в Сочи, туда отправились три воспитанника вологодского многопрофильного лицея. 1 место занял одиннадцатиклассник Богдан Дмитерко. Александр Хомутов и Григорий Малков — призеры.
Заключительный этап олимпиады по русскому языку прошел в Великом Новгороде. За победу боролись девять представителей Вологодской области. В итоге призерами стали ученица ВМЛ Татьяна Пищева, лицеист из череповецкого АМТЭК Иван Широков, ученица школы № 8 Вологды Екатерина Кузнеченкова.
Итоговое сражение по технологии состоялось в Санкт-Петербурге. В город на Неве за победой отправились два череповчанина. Призером стал ученик школы № 19 Череповца Данил Тарицын.