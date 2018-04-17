Педагоги обменялись ценным опытом в одной из школ Войковского

Единый методический день прошел в школе №201 Войковского района перед весенними каникулами.

— Встреча была посвящена теме: «Повышение профессиональной компетентности педагога как условие повышения качества образования в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)», — пояснил один из организаторов. — Открытость и готовность делиться опытом — это два важных качества любой успешной команды, поэтому подобные мероприятия очень важны.

Учителя, педагоги дополнительного образования обменялись опытом своей педагогической деятельности и рассказали о новых технологиях обучения. (ео)