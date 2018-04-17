Ещё
Педагоги обменялись ценным опытом в одной из школ Войковского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педагоги обменялись ценным опытом в одной из школ Войковского 

Управа района Войковский 3 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Единый методический день прошел в школе №201 Войковского района перед весенними каникулами.
— Встреча была посвящена теме: «Повышение профессиональной компетентности педагога как условие повышения качества образования в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)», — пояснил один из организаторов. — Открытость и готовность делиться опытом — это два важных качества любой успешной команды, поэтому подобные мероприятия очень важны.
Учителя, педагоги дополнительного образования обменялись опытом своей педагогической деятельности и рассказали о новых технологиях обучения. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Школьники из Войковского проверили свои знания на предпрофессиональном экзамене Патронатная акция у памятника Владиславу Волкову прошла в Войковском Пятиклассникам из Войковского рассказали о героях военных сражений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой123
Миру предрекли глобальное финансовое крушение77
МЧС обратилось к москвичам14
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Украинский космос оказался под угрозой из-за США281
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение