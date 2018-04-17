Ребята из школы Сокольников стали участниками научно-практической конференции 

На минувших выходных прошла конференция «Наследники Ломоносова». Мероприятие состоялось на базе 73-й «ломоносовской» гимназии Санкт-Петербурга.
Участниками открытой научно-практической конференции школьников с международным участием стали ребята из школы №1530 района Сокольники.
В рамках проекта, школьники смогли посетить Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, более известный как Кунсткамера. Также помимо участия в образовательной части, ребята получили возможность возложить цветы к могиле М. В. Ломоносова в Александро-Невской лавре.
По результатам конференции дипломом первой степени и медалью за лучшуюисследовательскую работу на ломоносовской секции была отмечена Юлия Карапоткина. Анастасии Бубновой вручили диплом в номинации «Широта познания». Ольга Фомичева была удостоена диплома третьей степени на секции психологии.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.