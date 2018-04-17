Студенты из Савеловского приняли участие в конкурсе молодежных проектов «Свое дело»

Студенты расположенного в Савеловском Политехнического колледжа № 8 им. Павлова приняли участие в конкурсе молодежных предпринимательских проектов «Свое дело». Мероприятие прошло в Московском университете им. Витте. Об этом рассказали в администрации колледжа.

— В конкурсе участвовали студенты, обучающиеся по специальности «Организация и технология защиты информации». Две работы победили в номинациях «Лучший предпринимательский проект в области рекламы» и «Лучший предпринимательский проект в сфере индустрии и туризма», — поделился представитель колледжа.

Победителям конкурса предоставлено право поступления в Московский университет им. Витте на внеконкурсной основе. (мю)