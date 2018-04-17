Представители школы №2129 Южнопортового приняли участие в общегородском субботнике

Сотрудники, обучающиеся и родители учеников школы № 2129 Южнопортового района 14 апреля вышли на субботник под девизом «Приведём город в порядок». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Мы убирали прошлогоднюю листву, подметали свои участки, придавали эстетичный вид цветникам и газонам, красили цоколи и ограждения, осуществляли промывку асфальта, плиточного покрытия и цоколей. Участники субботника привели в порядок не только территорию вокруг школы, но и сами здания, — отметили в администрации.

По словам представителей администрации, субботник прошёл плодотворно. Все остались довольны выполненной работой. (ео)