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Распределение студентов — еще один привет из Советского Союза?
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Распределение студентов — еще один привет из Советского Союза? 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
В Госдуму внесен проект закона, по которому студенты, обученные за счет бюджета, должны будут отработать на государство.
Сколько поучились — столько и надо будет работать. Бакалаврам — четыре года, специалистам — пять, а магистрам не менее шести. Можно будет выбирать, где работать — в федеральном госоргане, органе региональной госвласти, органе местного самоуправления, в унитарном предприятии, в госкомпании или в хозяйственном обществе, в уставном капитале которого не менее 50 процентов государственных или региональных.
В принципе можно и уклонится от отработки, но тогда придется компенсировать государству не только затраты на обучение, но и на меры соцподдержки, которое предоставляло государство.
Как сообщил «Российской газете» автор документа — член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, — более 50 процентов выпукников не могут трудоустроиться из-за отсутствия опыта работы по специальности, более чем трети предлагают низкую зарплату, для четверти — вообще нет мест по профессии. Вместе с тем в некоторых регионах ощущается кадровый дефицит…
Ведь сейчас не учитывается в отношении каждой отрасли, какое количество выпускников необходимо по той или иной специализации. По задумке, выпускникам будут гарантированы рабочие места — заявки на необходимых специалистов будут подавать те организации или органы, которые в них нуждаются. Они же должны будут обеспечить производственную практику для студентов, повышая таким образом их квалификацию. Также будет вестись статистика того, по какому профилю трудятся недавние студенты, работают ли они по полученной в вузе специальности.
Может, действительно советский опыт пригодится и недавние студенты будут лучше трудоустраиваться по специальности. На данный момент законодательством не предусмотрены никакие «отработки» бюджетных средств, затраченных на обучение, и выпускник сам определяет, где и когда работать. А вот работодатели неохотно принимают специалистов без опыта работы. Также с «подозрением» относятся к бездетным молодым женщинам, предполагая, что они могут уйти в декретный отпуск…
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