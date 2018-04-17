В Московском экономическом институте организуют день открытых дверей для абитуриентов

В Московском экономическом институте, который находится на улице Артюхиной в районе Текстильщики, 19 апреля пройдет день открытых дверей.

— Абитуриенты узнают о правилах приема в этом году, об особенностях образовательного процесса в МЭИ, познакомятся с преподавателями института, а также почувствуют теплую и дружескую атмосферу, царящую в нашем учебном заведении, — отметил представитель пресс-службы вуза.

Начало в 11.00. Московский экономический институт расположен по адресу улица Артюхиной, дом 6, корпус 1. (мю)