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Школьники нашего района приняли участие в субботнике
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Школьники нашего района приняли участие в субботнике 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Первый этап уборки нашего района прошел в эту субботу.
Ученики вышли убирать территории родных школ. Вместе с ними на уборку пришли некоторые родители. Многие из них стали примерном для юных активных граждан, так как уже имели большой опыт участия в субботниках.
Слово «субботник» стало активной частью словарного запаса преображенцев, которые выходят на улицу весной, чтобы убрать свой двор, район, город.
14 апреля Преображенку убирали ученики, преподаватели и родители всех отделений школ №1080 «Экополис» и №1505 «Преображенская». Они вместе убирали мусор, прошлогоднюю траву, привели в порядок кусты и деревья, освободив их от сухостоя, покрасили заборы.
Второй этап общегородского субботника запланирован на 21 апреля.
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