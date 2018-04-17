Школьники нашего района приняли участие в субботнике

Первый этап уборки нашего района прошел в эту субботу.

Ученики вышли убирать территории родных школ. Вместе с ними на уборку пришли некоторые родители. Многие из них стали примерном для юных активных граждан, так как уже имели большой опыт участия в субботниках.

Слово «субботник» стало активной частью словарного запаса преображенцев, которые выходят на улицу весной, чтобы убрать свой двор, район, город.

14 апреля Преображенку убирали ученики, преподаватели и родители всех отделений школ №1080 «Экополис» и №1505 «Преображенская». Они вместе убирали мусор, прошлогоднюю траву, привели в порядок кусты и деревья, освободив их от сухостоя, покрасили заборы.

Второй этап общегородского субботника запланирован на 21 апреля.